Il 26 agosto incontro con i sindaci sul consultorio di Variney

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Lunedì prossimo, 26 agosto, ci sarà un incontro con i sindaci dei comuni del Grand Combin sul futuro del consultorio di Variney. Lo annuncia in una nota l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, a proposito della petizione sulle voci di ridimensionamento dei servizi sanitari offerti nella struttura di Gignod.

Baccega conferma quanto già dichiarato dal commissario dell'Azienda Usl sul fatto che "non è in atto nessun tipo di riduzione dei servizi sanitari attualmente offerti e già illustrati in Consiglio regionale". L'assessore aggiunge che la petizione promossa dal consigliere regionale Restano è "del tutto inutile".

L'incontro con i sindaci della prossima settimana servirà ad "illustrare i servizi erogati e dare le corrette informazioni a tutti i cittadini".

redazione