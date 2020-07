Enti locali, Manes confermato presidente del Celva / Cpel

L'assemblea all'unanimità ha rieletto i componenti del Comitato esecutivo dimissionari

AOSTA. Franco Manes rimane alla guida degli enti locali della Valle d'Aosta. Dopo le dimissioni rassegnate come forma di protesta per la riduzione e per il vincolo di destinazione delle somme trasferite dalla Regione ai Comuni, oggi in videoconferenza il Consiglio permanente degli Enti locali ha confermato il sindaco di Doues alla carica di presidente "con i voti di tutta l'assemblea".

All'unanimità sono stati rieletti anche tutti gli altri componenti uscenti del Comitato esecutivo uscente e cioè Riccardo Piero Bieller, sindaco di Pré-Saint-Didier; Speranza Girod, sindaco di Fontainemore; Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson ed Enrica Zublena, sindaco di Saint-Marcel.

In aggiunta alla rielezione del Comitato, l'assemblea del Cpel ha esaminato e dato parere favorevole unanime alla delibera della giunta regionale sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole in vista del nuovo anno scolastico ed ad progetto Centro per le famiglie da finanziare con il fondo nazionale per le politiche della famiglia.

E.G.