Comunali, al ballottaggio anche La Salle e Champdepraz

Parità di voti tra candidato sindaci: si torna ai seggi il 4 e 5 ottobre

AOSTA. In Valle d'Aosta il 4 e 4 ottobre andranno al ballottaggio, oltre ad Aosta (leggi l'articolo), anche Champdepraz e La Salle.

Nel comune dell'alta Valle due liste hanno ottenuto lo stesso numero di voti: 454 pari al 39,72 per cento. Sono la lista "Futuro Comune" con il candidato sindaco Loris Salice e la lista "Ensemble Pour La Salle" del candidato sindaco Franco Emerico Ottoz. Alle amministrative c'era anche una terza lista, "Noi per La Salle", che ha ottenuto 232 voti.

A Champdepraz gli elettori si sono divisi a metà: 223 voti per "Insieme per Champdepraz" del candidato sindaco Jury Corradin e 223 voti per "Insieme si può per il futuro di Champdepraz" della candidata sindaco Monica Cretier. Ci sono state anche 26 schede nulle e 15 bianche.

