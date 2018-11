Cambio al vertice del Soccorso Alpino Valdostano: Paolo Comune nuovo direttore

0 0 0 s2smodern

Nominato dal governo regionale al posto di Adriano Favre

AOSTA. Paolo Comune è il nuovo direttore del Soccorso Alpino Valdostano. Il governo regionale lo ha nominato oggi scegliendo tra una rosa di tre candidati.

«Abbiamo voluto privilegiare l'ampiezza degli ambiti di attività e la gestione degli interventi di emergenza - afferma la presidente della Regione Nicoletta Spelgatti -, ma siamo certi che gli altri due candidati sapranno comunque sostenere il nuovo Direttore nella continua crescita del SAV, nello spirito di solidarietà delle genti di montagna, con il loro sostegno e con il loro apporto di conoscenze e di esperienze».

Quarantacinque anni, originario di Gressoney-La-Trinité, Paolo Comune è guida alpina da quasi un ventennio e possiede la qualifica di maestro di sci. E' inoltre uno dei coordinatori dell'attività di soccorso della Centrale Unica del Soccorso. Succede ad Adriano Favre.

«Credo che la nomina di Paolo Comune sia anche la giusta occasione per ringraziare Adriano Favre -aggiunge Spelgatti, - che per cinque anni è stato al vertice del Soccorso alpino valdostano, riuscendo a gestire con professionalità e con sensibilità tutte le operazioni di emergenza, riconosciuto da tutti, sia a livello locale che internazionale, come uno dei massimi esperti di montagna. Crediamo quindi che la sua esperienza sarà ancora utile per la Valle d’Aosta e per tutti coloro che operano nelle "Terre alte"».

E.G.