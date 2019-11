Ok della Giunta regionale alla Legge di stabilità 2020/2022 Pubblicato: Martedì, 12 Novembre 2019 16:15

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la Legge di stabilità ed il bilancio di previsione 2020/2022.

L'assessore alle finanze, Renzo Testolin, ha illustrato i provvedimenti: «Nel triennio non è previsto il ricorso all'indebitamento» ed il merito è della «buona gestione complessiva ed operativa dell'Amministrazione che ha consentito di utilizzare una parte delle risorse correnti per la copertura delle spese di investimento».

Il bilancio di previsione 2020 pareggia a 1 miliardo 507 milioni di euro, quello 2021 a 1 miliardo 982 milioni e quello 2022 a circa 1 miliardo 425 milioni. Nel triennio le spese di investimento ammontano a 672 milioni di euro di cui il 16% per i trasporti e la mobilità, il 12% per la salute e l'11% circa per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente.

Ancora l'assessore Testolin: «Un'attenta programmazione ha indotto a prevedere nel bilancio di previsione un fondo speciale che, attraverso un nuovo strumento legislativo, permetterà ai Comuni di finanziare interventi di manutenzione, di adeguamento, la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità. Tale fondo vede, nel 2021 e nel 2022, l’allocazione di 5 milioni di euro a favore degli enti locali».

L'assessore ha anche illustrato le priorità per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2019: «il recupero delle ex caserme Beltricco e Giordana, inserite nella creazione del nuovo Polo Universitario, i finanziamenti strategici a favore dell’ammodernamento degli impianti di risalita e, infine, gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico».

Insieme alle leggi di bilancio, l'esecutivo ha approvato il "Collegato" alla Legge di stabilità.

Marco Camilli