Si è dimesso il presidente della Regione Fosson Pubblicato: Sabato, 14 Dicembre 2019 10:04

AOSTA. Antonio Fosson ha rassegnato le dimissioni da presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta. Il passo indietro è stato formalizzato oggi nel corso di un vertice di maggioranza a Palazzo regionale.

Alle ore 10.30 Fosson terrà una conferenza stampa.

Anche l'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali Laurent Viérin ha annunciato le dimissioni così come l'assessore alle opere pubbliche Stefano Borrello. Luca Bianchi lascerà la presidenza della V Commissione consiliare permanente e l'incarico di capogruppo dell'Union Valdôtaine.

Le dimissioni arrivano dopo le notizie riferite all'inchiesta Egomnia sullo scambio elettorale politico-mafioso alle elezioni regionali del 2018. Il presidente, gli assessori ed il capogruppo unionista risulta indagato insieme ad altri politici di diversi movimenti autonomisti sospettati di essersi messi in contatto con gli affiliati del locale di 'ndrangheta di Aosta per avere appoggio elettorale in cambio di posti di lavoro e altri favori.

