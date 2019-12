Fosson si dimette: "profondamente ferito da ipotesi infamanti" Pubblicato: Sabato, 14 Dicembre 2019 10:55

AOSTA. In una conferenza stampa lampo, durata nemmeno due minuti, Antonio Fosson ha ufficializzato le dimissioni dalla carica di presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta dopo la diffusione delle notizie sulle indagini nei suoi confronti per scambio elettorale politico mafioso.

«Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito e anche per salvaguardare la mia personale dignità, profondamente ferita dalle infamanti ipotesi» contenute nelle carte dell'indagine Egomnia, «ho deciso di fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni da presidente», ha affermato Fosson.

Il presidente dimissionario ha voluto confermare la «totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali» per poi aggiungere: «Ringrazio chi mi ha aiutato in quest'anno, il mio governo che è qui oggi, il Consiglio tutto, i dirigenti regionali ed il personale. È stato un grande onore essere presidente di questa meravigliosa Regione per la quale ho lavorato con impegno e onestà. Non aggiungiamo niente, ci saranno altri momenti per opportuni approfondimenti», ha aggiunto per indicare che non avrebbe risposto alle domande.

«Grazie anche a voi per il vostro lavoro» ha infine dichiarato rivolgendosi ai giornalisti subito prima di congedarsi.

Fosson ha inoltre confermato le dimissioni degli assessori regionali Laurent Viérin e Stefano Borrello «al fine di salvaguardare le istituzioni e tutelare con la dovuta serenità il loro operato». Un passo indietro anche da Luca Bianchi dalla carica di presidente della V Commissione "Servizi sociali" e da capogruppo dell'UV in Consiglio regionale. Anche loro tre hanno ricevuto nelle passate settimane gli avvisi di garanzia per l'inchiesta Egomnia. Né Viérin né Borrello erano presenti alla conferenza stampa.

