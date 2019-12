Regione, cosa accadrà dopo le dimissioni di Fosson Pubblicato: Sabato, 14 Dicembre 2019 11:15

AOSTA. Questa mattina il presidente della Regione Antonio Fosson ha rassegnato le dimissioni come previsto dalla legge regionale n. 21/2007. Cosa accadrà adesso?

La normativa prevede che le dimissioni siano comunicate al Consiglio regionale dal presidente dell'Assemblea. Diventeranno efficaci dalla data di presa d'atto del Consiglio che è già convocato la prossima settimana, dal 16 al 19 dicembre, per discutere il bilancio di previsione.

Fino all’elezione del nuovo presidente della Regione e della nuova Giunta, l'attuale governo rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per approvare gli eventuali atti indifferibili ed urgenti. Sarà il vice presidente, l'assessore alle finanze Renzo Testolin, a reggere l'esecutivo in questa fase.

E.G.