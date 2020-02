Altanum, la Regione Valle d'Aosta si costituisce parte civile



Tra gli arrestati dalla Dda per 'ndrangheta ci sono anche tre residenti in Valle d'Aosta AOSTA. La Regione autonoma Valle d'Aosta chiederà di costituirsi parte civile nel processo dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria legato all'indagine Altanum condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina contro la 'ndrangheta. Lo ha deliberato oggi la giunta regionale che ha anche deciso di incaricare l'avvocatura interna di portare avanti la richiesta. L'operazione Altanum portò, lo scorso luglio, all'esecuzione di diverse ordinanze di arresto per reati di tipo mafioso, estorsioni, traffico di stupefacenti ed omicidio anche in Valle d'Aosta ed in Emilia-Romagna. Tre le persone residenti in Valle coinvolte: Roberto Raffa, considerato il basista sul territorio valdostano della cosca Facchineri, e i fratelli Michele e Vittorio Raso, ritenuti punto di riferimento della "locale" di San Giorgio nella nostra regione. M.C.