Il gioco della roulette: la più efficace strategia da adottare





Quali sono le motivazioni che spingono un utente a tentare la sorte attraverso il gioco online?

L’emozione dettata dal brivido del gioco è la componente più difficile da spiegare per chi non ha mai giocato al casinò, visto che si tratta di un mix di fortuna, caso e abilità. Nel corso del tempo è stata redatta una vera e propria letteratura e narrativa di genere, su quelle che sono i principali tratti salienti dei giochi da casinò. Su tutti, quello che assieme al gioco del poker ha raccolto maggiori favori di pubblico e critica, è stata proprio la roulette.

Le origini del gioco della roulette

Il gioco della roulette infatti vanta origini nobili e antiche, sia per quanto riguarda il gioco odierno e attuale, sia per le fonti storiche, che sono state più volte passate al setaccio. Il gioco che noi tutti oggi conosciamo pare sia stato introdotto nelle corti d’Europa e in particolare in Francia, durante il 18esimo secolo. Ci sono documenti e atti storici che ne attestano la paternità all’Italia, dove il gioco era stato testato in quel di Venezia, con il nome di girella. La girella era quindi la prima versione da perfezionare di questo disco composto da 37 caselle, dove il rosso e il nero fanno da cornice al tavolo verde dove la roulette veniva posta.

Le versioni maggiormente diffuse e praticate di roulette

Oggi ci sono almeno tre versioni più conosciute di roulette, con quella francese che è di fatto la versione europea e la più conosciuta e giocata. Vi è anche una versione americana, che si distingue in quanto propone un numero in più, il doppio zero. Questa casella in più naturalmente è un coefficiente di difficoltà maggiore che il giocatore di roulette deve affrontare, motivo per cui in qualsiasi guida o manuale, questo gioco viene sconsigliato. In realtà il gioco della roulette, per quanto venga presentato come un gioco di fortuna assolutamente legato al caso e all’imprevedibilità, può essere praticato anche con metodo razionale e strategico.

La strategia di gioco consigliata per la roulette

La strategia di gioco per la roulette si utilizza per tentare di ridurre il più possibile il margine di vantaggio che la sala da gioco abitualmente detiene. Per chi ha dimestichezza con i giochi di strategia o con i videogames di categoria arcade, è come se si giocasse con metodo, senza basarsi esclusivamente sulle sensazioni e sull’istinto. Chi è progredito nel gioco online, sia esso legato al gambling, oppure ai giochi di categoria gaming, sa che arrivati a un certo punto diventa utile se non fondamentale applicare una certa linea di condotta strategica per giocare. Chi è pratico di gioco da casinò live, conosce bene quel particolare tipo di atmosfera, luci suoni morbidi, che sono la base per far sentire a proprio agio il giocatore e in generale chi pratica scommesse al tavolo verde del casinò. La roulette non per caso viene definita la regina della sala da gioco, per una questione di prestigio, blasone e per la sua storia.

La versione digitale di roulette online

Oggi possiamo praticare la roulette anche nella sua versione digitale. E’ diventata popolare e conosciuta anche tra gli utenti più curiosi che hanno provato altri tipi di gioco, come ad esempio il blackjack, le slot o il bingo online.

La semplicità con cui si può accedere al gioco online scommettendo cifre anche molto esigue, ha reso la roulette uno dei giochi più popolari nel panorama odierno. Gli utenti possano trovare sul web tutorial su che insegnano a giocare alla roulette online e trovare anche trucchi e strategie per ridurre i vantaggi del banco aumentato le possibilità di vincita. Appare scontato dire per tutti quei giocatori neofiti, che non si vince puntando su tutte le caselle, mentre la legge dei big number pare essere tra gli stratagemmi più in voga del giocatore che applica il metodo di gioco strategico.

Scommesse esterne per il gioco della roulette

Addentrandoci nel gioco scopriamo che oltre alla strategia dei big number esistono le scommesse esterne, che sono un altro metodo di gioco abituale. Si scompone quindi in quattro quadranti la tabella che comprende tutti i numeri, pari e dispari, neri e rossi. Le puntate esterne in genere sono un sistema molto utilizzato, visto che è considerato a livello statistico vincente, quindi piace molto ai giocatori esperti e collaudati all’interno dell’offerta del casinò live e quindi della roulette.

Tra gli aspetti fondamentali per il gioco della roulette è importante ricordare che chi mantiene la giusta disciplina al tavolo, avrà sempre maggiori possibilità di vittoria. Il punto base è quello di stabilire il margine di vantaggio del banco, visto che i numeri alla roulette hanno una frequenza che può essere determinata, ma fino a un certo punto.

Chiaramente il margine maggiore di vittoria è quello che si ottiene puntando sul singolo numero, ma ben presto il giocatore esperto capisce che per ridurre la percentuale di perdite è necessario adottare una strategia vincente e strutturata. Da evitare invece scommesse come la martingala, oppure strategia complicate dove viene stabilita la frequenza di rimbalzo della pallina della roulette, basandosi su astrusi e complicati teoremi fisici.

Considerazioni finali sul gioco

All’interno dell’offerta odierna dei casinò online, la roulette costituisceuna delle principali attrattive per quanto riguarda il gioco digitale. Al pari di blackjack, videopoker, baccarat, bingo online e slot con jackpot, durante il primo trimestre del 2020 ha replicato le percentuali con cui si era conclusa la seconda parte del 2019. Il settore del gambling online oggi si basa principalmente sul traffico che proviene da device come smartphone tablet e dispositivi mobili. Un segnale che mostra come vi sia stato un cambio di guardia programmatico e tecnologico, da parte degli utenti e delle sale da gioco digitali. I casinò virtuali rappresentano rispetto al volume del gioco d’azzardo circa il 12% della spesa annuale prodotta in Italia secondo gli ultimi dati a disposizione.