Reinon è la reina 2018 dell'Espace Mont Blanc

Valutazione attuale: 5 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Il trofeo rimane in Valle d'Aosta - Rivivi il 7° Combat rivedendo la registrazione integrale dell'evento

AOSTA. Si tinge ancora una volta dei colori rossoneri della Valle d'Aosta il Combat Espace Mont Blanc. Il trofeo della settima edizione della "Champions League" delle reines va a Cogne.

Il lungo pomeriggio di combats nell'arena della Croix Noire di Aosta inizia intorno poco prima 15. A confrontarsi sul terreno dell'arena bovine del Vallese, dell'Alta Savoia e della Valle d'Aosta. Tre ore di combattimenti dalle eliminatorie ai quarti di finale in cui le bovine valdostane eliminano mano a mano le rivali francesi e svizzere. Semifinali tutte valdostane quindi, poi intorno alle 18.30 l'inizio dell'attesa finale tra Tangò di Sandro Ronco, di Issime, vincitrice di una "facile" semifinale, e Reinon di Massimilano Garin, di Cogne.

Le due bovine iniziano una lunga fase di studio, vengono avvicinate a più riprese dagli allevatori, si scambiano qualche cornata poi si fermano. Tra pause e scontri più o meno brevi il combattimento va avanti per venti minuti; le bovine iniziano a mostrare i segni della stanchezza ma non si danno per vinte. Si avvicinano alle barriere che delimitano il terreno dei combat e gli addetti decidono di aprirle per far spazio alle due contendenti. Tempo qualche secondo e Reinon si impone infine sull'avversaria. Vittoria quindi per l'allevatore Massimiliano Garin di Cogne e per la Valle d'Aosta.

La sfida dell'Espace Mont Blanc è aggiornata al 2019. Saranno i vallesani ad ospitare l'evento. In Valle d'Aosta invece gli appuntamenti con le reines tornano il 20 e 21 ottobre, giorno della finale delle Batailles, sempre in diretta su Aostaoggi.it e Aostaoggi.tv.

Nel video in basso, la registrazione integrale della manifestazione.



redazione