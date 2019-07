Furto di preziosi, denunciata l'ad della Cogne Monica Pirovano

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'imprenditrice Monica Pirovano, ex presidente di Confidustria Valle d'Aosta, è stata denunciata a piede libero per furto aggravato: è accusata di aver rubato un Rolex ed un bracciale di valore all'aeroporto Torino Caselle.

Pirovano, attuale a.d. della Cogne Acciai Speciali, è sospettata di aver prelevato il costoso orologio ed un bracciale, rispettivamente del valore di 8.000 e 1.000 euro, dal contenitore utilizzato dai passeggeri per lasciare gli oggetti prima di sottoporsi al controllo del metal detector. I due preziosi erano stati dimenticati da una donna che si stava imbarcando con la famiglia per la Sardegna e la passeggera non ne aveva segnalato subito la mancanza perché credeva fosse stato il marito a prenderli.

L'episodio è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dello scalo.

L'orologio ed il bracciale sono stati rinvenuti durante la perquisizione nell'abitazione di Pirovano che è stata disposta dalla Polaria e dalla procura di Torino.

«È stato un malinteso, in totale buonafede. Siamo stupiti dell'attenzione che ci è stata riservata», ha commentato l'avvocato Maurizio Bortolotto, legale di Pirovano. «Abbiamo dato la massima disponibilità ad incontrare il pubblico ministero per spiegare quanto accaduto. Quando sarà possibile, mi auguro al più presto, incontreremo il pm Chiara Maina, titolare del fascicolo», ha aggiunto il legale.

