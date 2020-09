Geenna, tutti condannati gli imputati ad Aosta

AOSTA. Sono stati tutti condannati dal tribunale di Aosta i cinque imputati accusati nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Torino sulla esistenza di un locale di 'ndrangheta in Valle d'Aosta capace anche di condizionare le elezioni 2018.

La sentenza per Marco Sorbara, Monica Carcea, Antonio Raso, Nicola Prettico ed Alessandro Giachino è arrivata verso le 17.

Il consigliere regionale sospeso Sorbara è stato condannato a 10 anni così come l'ex assessore comunale di Saint-Pierre Carcea. Undici gli anni per il consigliere comunale sospeso di Aosta Nicola Prettico e il dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro Giachino. Infine 13 anni per il ristoratore aostano Antonio Raso.

