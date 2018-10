18 anni fa l'alluvione in Valle d'Aosta. Spelgatti: mai dimenticare

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Fosson: il nostro pensiero va alle vittime, la nostra riconoscenza a coloro che hanno prestato la loro opera in quei tragici momenti

AOSTA. Con un messaggio che ricorda il dramma vissuto da migliaia di valdostani e le 17 vittime, i presidenti della Regione e del Consiglio regionale hanno ricordato il diciottesimo anniversario dell'alluvione che colpì la Valle d'Aosta nel 2000.

«Non dobbiamo dimenticare ciò che è accaduto 18 anni fa - dichiarano Nicoletta Spelgatti ed Antonio Fosson - È un dovere nei confronti delle persone coinvolte e di tutta la nostra collettività che, in quei giorni, ha dimostrato una coesione e una solidarietà di straordinario valore».

Pollein, Charvensod, Fénis, Nus e Donnas i Comuni più colpiti. Per diversi giorni, centinaia di volontari arrivati da tutta Italia e un distaccamento della Legione Straniera, giunto dalla Francia, aiutarono la popolazione locale nei bisogni di primissima necessità.

«Nel corso degli anni - aggiunge la presidente della Giunta Spelgatti - e soprattutto a partire da quel tragico evento, la difesa dai rischi naturali è certo migliorata, con lo sviluppo di un sistema di allertamento regionale, con l’attivazione della Centrale Unica del Soccorso, con la definizione degli ambiti a diversa pericolosità, con l’imposizione di vincoli di utilizzo del territorio e con l’attuazione di programmi di prevenzione. Ma, come purtroppo dimostra il recente tragico episodio di Courmayeur, non possiamo dirci ancora al riparo da ogni rischio. Il ricordo di quanto accaduto 18 anni fa è allora qui per ricordarci di non abbassare la guardia».

«Il nostro pensiero è rivolto oggi alle vittime di questa catastrofe e alle loro famiglie - aggiunge il presidente dell'assemblea Fosson - così come la nostra riconoscenza va a tutti coloro che hanno prestato la loro opera in quei tragici momenti. La nostra comunità si è risollevata grazie ad una efficace azione basata sulla solidarietà e sulla sussidiarietà, dove ognuno ha svolto il proprio ruolo e la propria parte di competenza».

redazione