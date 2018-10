Batailles de Reines: il Combat Espace Mont Blanc in diretta su Aostaoggi

Valutazione attuale: 5 / 5

Quarantotto bovine si sfidano all'arena Croix Noire domenica 14 ottobre 2018

AOSTA. Domenica 14 Ottobre all'arena Croix Noire di Aosta andrà in scena la sfida transfrontaliera tra bovine che mette in palio il titolo di Reina dell'Espace Mont Blanc. Aostaoggi.tv trasmetterà l'evento in diretta streaming dalle ore 14.

In campo scenderanno 48 bovine. La tradizione ne vorrebbe sedici per ognuna delle tre nazioni rappresentante - Italia, Francia e Svizzera -, ma quest'anno l'Italia ne avrà due in più a causa della defezione dell'ultimo momento di due gareggianti della Svizzera. Le sfide saranno ad eliminazione diretta.

La "champions league" delle batailles, come è stata soprannominata, prenderà il via la mattina con l'arrivo delle bovine. Alle 14 (ora di inizio della nostra diretta) le contendenti al titolo saranno presentate al pubblico e alle 14.30 inizieranno i combats con abbinamenti estratti a sorte; la premiazione è prevista alle ore 17. Dalle ore 10 alle ore 20 ci sarà anche il mercatino agricolo con prodotti tipici.

Ecco l'elenco delle partecipanti "valdostane": Alouette di Aurelio Crétier di Saint-Christophe; Belfast di Jean-Pierre Albaney di Charvensod; Botsardeun di Davide Brunet di Gressan; Cobra di Corrado Charrier di Quart; Eclisse di Elio Champion di La Salle; Edelweiss di Albino Cuaz di Doues; Lombardeun di Gildo Bonin di Gressan; Melrose, dell'azienda Verney di Gressan; Mirette di Ives Marquis di Nus; Orage di Valentino Savioz di Aymavilles; Reinon di Massimiliano Garin di Cogne; Souris di Diego Perrin di Quart; Surprise di Andrea ed Elisa Savioz di Gressan; Tangò di Sandro Ronco di Issime; Versailles dei fratelli Viérin di Pollein; Villa di Claudio Berthod di Doues; Vipère di Piero Busso di Donnas ed infine Voleine di Edy Viérin di Charvensod.

Aostaoggi.tv seguirà in diretta streaming anche i prossimi due appuntamenti all'arena Croix Noire: il 2° confronto interregionale Valle d'Aosta - Canavese - Valle di Lanzo, in calendario il 20 ottobre, e la 61a Finale regionale delle Batailles de Reines di domenica 21 ottobre.

